“Gravi irregolarità nel regolamento della Polizia locale, no alle armi, si all’assunzione di nuovi vigili”

“Torniamo a parlare in merito al Regolamento di disciplina del Corpo di Polizia Municipale le cui modifiche sono state votate dal Consiglio comunale di Civitavecchia il 15/12/2023.

Abbiamo fatto ulteriori ricerche in merito che hanno evidenziato, oltre alle già note opposizioni politiche in merito all’armamento dei vigili, delle gravi irregolarità che metteranno la Polizia Municipale in condizione di non poter garantire i servizi che svolge.

Per questo abbiamo inviato una segnalazione al Sindaco, al Segretario Generale del Comune, alla Regione Lazio ed alla Prefettura di Roma per fare in modo che questi organi esaminino con maggiore attenzione il regolamento e pongano rimedio alle gravi mancanze ed irregolarità in esso presenti.

Non è stato infatti inserito nel regolamento il numero di agenti che per legge devono comporre l’organico del Corpo di Polizia Municipale. Tale omissione vuole probabilmente nascondere la grave carenza di vigili, con la volontà di destinare soldi pubblici per l’armamento piuttosto che per l’assunzione di nuovo personale.

Le leggi che citiamo nella segnalazione prevedono per il Comune di Civitavecchia la presenza di 130 Vigili Urbani per il regolare svolgimento delle loro funzioni. Al momento i Vigili in pianta organica sono 40 e presto alcuni di loro andranno in pensione. Riteniamo quindi irresponsabile che nel momento in cui si è provveduto a mettere mano al suddetto regolamento non ci si è occupati di lavorare per farsi carico di questa gravissima mancanza di organico, ma invece, facendosi guidare dalla propaganda politica anziché dalla ragione, si sia provveduto addirittura a pensare di spendere denaro pubblico per un inutile e pericoloso arsenale di pistole.

Questi soldi, se ci sono e non è tutto un bluff pre-elettorale, devono essere spesi per aumentare l’organico ed assumere altri vigili. La situazione del traffico e dei parcheggi in città è nota a tutti e di soluzioni in questi 5 anni di Giunta Tedesco non se ne sono viste. Per una volta siamo d’accordo con l’ex Assessore D’Ottavio di Forza Italia, che conoscendo bene i suoi ex colleghi di maggioranza ha affermato che questo provvedimento è stata una “marchetta elettorale”. Siamo di fronte all’ennesima prova di inconcludenza ed attenzione non al bene comune, ma solo all’attaccamento alle poltrone degli esponenti della destra locale.

Speriamo che le istituzioni da noi interrogate pongano rimedio a questi gravi problemi. In ogni caso come Civitavecchia Popolare, insieme al candidato Sindaco Enzo D’Antò ed ai nostri alleati del Movimento 5 Stelle e della lista D’Antò Sindaco, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali, provvederemo all’immediata revoca di questo regolamento per sostituirlo con uno che prevede di trasferire i fondi necessari all’assunzione di nuovi vigili urbani. Civitavecchia Popolare.