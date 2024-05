Grasso: “Vogliamo trasformare Civitavecchia da una città con il porto a una città-porto”

“Il porto di Civitavecchia è uno dei primi cinque scali al mondo per il crocierismo e detiene il primato assoluto in Italia. I numeri non mentono e fanno della struttura una grandissima opportunità da sfruttare in maniera ancora più forte.

La sfida che abbiamo raccolto è quella di trasformare Civitavecchia da una semplice città con il porto a una città-porto: un obiettivo ambizioso che rappresenterà una delle nostre linee guida per i prossimi cinque anni.

Per troppo tempo Civitavecchia è rimasta divisa dal suo scalo, non riuscendo a valorizzare il grande potenziale del porto che la potrebbe aiutare a diventare un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Un primo passo concreto per attuare il processo di trasformazione è lavorare sulla nuova Marina, che diventerà il cuore pulsante della città-porto. Grazie alla collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale realizzeremo una nuova piazza sul mare, un moderno centro congressi e renderemo l’antemurale nuovamente accessibile ai cittadini. La Marina diventerà così la spiaggia e il solarium di Civitavecchia, un luogo d’incontro e di svago per tutti.

Per cogliere le opportunità offerte dal nuovo corso della città-porto, investiremo inoltre nella formazione di figure professionali qualificate. In collaborazione con il Polo universitario locale e gli Its, creeremo percorsi formativi mirati alle esigenze del mercato del lavoro portuale e delle filiere produttive ad esso collegate. I nostri giovani avranno così le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo di Civitavecchia.

Anche dal punto di vista dei crocieristi vogliamo fare di più. I turisti che arrivano nel nostro porto non si devono limitare a una breve sosta, ma devono vivere un’esperienza più lunga e coinvolgente. Per questo creeremo percorsi e itinerari che li porteranno alla scoperta del nostro ricco patrimonio archeologico e monumentale. Una sola card consentirà loro di spostarsi, accedere ai siti di interesse e usufruire di sconti presso gli esercizi commerciali”. Lo dichiara Massimiliano Grasso.