Grasso: “Timore per il nuovo cluster, ma con le dovute garanzie il porto deve ripartire”

“I timori del Sindaco sono più che legittimi a fronte del nuovo cluster aperto con la Rsa Bellosguardo, i cui effetti di propagazione del contagio, che speriamo siano contenuti, saranno noti solo tra qualche giorno. È altrettanto vero che il porto deve ripartire, con le dovute cautele e garanzie. Nel caso della linea di Barcellona, l’armatore Grimaldi, che già durante le prime fasi dell’emergenza ha dimostrato ancora una volta tutta la propria serietà ed affidabilità, ha garantito ovviamente che tutti i passeggeri saranno controllati all’imbarco e soprattutto, alla luce delle ultime disposizioni governative, che nessuno salirà a bordo se non dichiarerà preventivamente di avere una persona con proprio mezzo di trasporto ad attenderlo in porto per condurlo alla propria destinazione finale dove sottoporsi alla sorveglianza domiciliare. Attraverso questa forma di collaborazione la città e il porto hanno affrontato finora l’emergenza e proseguendo in sinergia ora si può e si deve affrontare la fase 2 della ripresa delle attività”.