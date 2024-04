Grasso promuove la giunta Tedesco sul turismo: “Lovecivitavecchia ottima iniziativa”

“LoveCivitavecchia è un’ottima iniziativa dell’assessore al Turismo Simona Galizia. La creazione di una “marca” Civitavecchia è uno degli obiettivi da perseguire per il rilancio del turismo che deve diventare un volano per l’economia cittadina. Questa ed altre azioni di marketing territoriale sono da mettere in campo nell’ambito di una pianificazione strategica che consenta alla città di trarre il massimo beneficio dai numeri record delle crociere. Il prossimo passo dovrà essere mirato alla valorizzazione dei nostri monumenti e delle nostre bellezze, creando percorsi e itinerari cittadini e mettendo a sistema, anche attraverso strumenti come card e applicazioni multimediali, trasporto, guide, “incoming” e gestione dei beni archeologici e monumentali, tutto questo come parte di una intesa più ampia tra porto e città”.

Lo dichiara Massimiliano Grasso.

“Lo sviluppo turistico – aggiunge Grasso – è un aspetto tra i più importanti dello sviluppo sostenibile, calato nella realtà di Civitavecchia”. Nei mesi scorsi il giornalista, con Civitavecchia2030, aveva affrontato i temi dello sviluppo a 360 gradi.

“In quest’ottica – conclude – il turismo rappresenta un comune denominatore dello sviluppo di Civitavecchia e del suo porto, che da leader delle crociere e, speriamo presto, punta di diamante nella nautica da diporto per i mega-yacht, dovrà essere sempre di più il motore economico e sociale di tutto il territorio”.