Grasso: “Nel bilancio di previsione pensiamo anche alle associazioni sportive”

Nel bilancio di previsione del Comune che sarà discusso nei prossimi giorni, sono previsti sgravi o sostegni per famiglie e attività produttive. Ora c’è da venire incontro anche alle associazioni sportive, che hanno dovuto interrompere l’attività, che soprattutto con i settori di base svolgono attività che interessano centinaia di famiglie e che non potranno tornare alla normalità prima di diversi mesi”. Lo dichiara il vice sindaco Massimiliano Grasso, che avanza una proposta per le attività sportive, partendo da quanto potrebbe fare direttamente il Comune. “Le stagioni sportive – afferma Grasso – sono in gran parte compromesse. Quasi tutte le associazioni sportive che gestiscono impianti comunali hanno scomputato dai canoni di locazione o concessione i lavori svolti per manutenzioni straordinarie, quindi di fatto non potrebbero beneficiare della sospensione dei termini di pagamento dei canoni stessi. Per venire incontro a queste società sportive, che poi sono attive in buona parte delle discipline, dal calcio al nuoto e pallanuoto, fino a basket e rugby solo per citare alcuni esempi, si prolunghi di un anno i contratti di gestione di tutti gli impianti sportivi comunali. Tale decisione sarebbe oggi a costo zero per il Comune e al tempo stesso darebbe un aiuto alle associazioni danneggiate. Per tutto lo sport si potrebbe invece pensare a un contributo, di forte valenza sociale, considerando il numero complessivo di iscritti alle varie discipline, con particolare riferimento ai settori giovanili, da chiedere sulle utenze degli impianti sportivi, sotto forma di sconto o di contributo alle associazioni da parte delle grandi aziende che forniscono acqua, luce o gas”.