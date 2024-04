Grasso: “Complimenti alla protezione civile per il riconoscimento dalla External Stakeholders Community”

”Apprendo con viva soddisfazione la notizia del riconoscimento conferito al dott. Valentino Arillo e a tutto il gruppo della Protezione civile di Civitavecchia dalla External Stakeholders Community. I miei complimenti personali al dott. Arillo e a tutti i volontari che negli anni hanno costruito il gruppo comunale, si associano alla disponibilità e all’impegno che offro con entusiasmo per il potenziamento delle strutture a disposizione della Protezione Civile, con l’intento e la speranza di fare di Civitavecchia un hub strategico per la formazione degli operatori della Protezione civile a livello regionale e nazionale. Colgo inoltre l’occasione di questo riconoscimento per ricordare la figura del generale Giancarlo Moretti, recentemente scomparso, che fu il primo responsabile dei volontari, nonché l’estensore del primo piano di protezione civile del comune di Civitavecchia, con il quale ebbi il piacere e l’onore di collaborare. Propongo di intitolare proprio al generale Moretti il gruppo comunale di Protezione Civile di Civitavecchia”. Lo dichiara in una nota Massimiliano Grasso, candidato sindaco di Civitavecchia per la destra.