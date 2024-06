Grando: “Sull’allaccio di nuove utenze Acea fornisca informazioni corrette ai cittadini”

"Il depuratore di Ladispoli ha una capacità di 90.000 abitanti ed è assolutamente in grado di recepire nuovi allacci. Abbiamo già scritto ufficialmente ad Acea chiedendo di risolvere questo problema", afferma il sindaco

Riceviamo e pubblichiamo. In queste ore ho ricevuto delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, i quali hanno lamentato difficoltà nel richiedere l’allaccio alla rete idrica e fognaria ad Acea. La risposta dell’operatore telefonico sarebbe stata che il depuratore comunale è saturo e che per questa ragione non sarebbe possibile effettuare allacci di nuove utenze.

Questo, ovviamente, non corrisponde alla realtà dei fatti. Il depuratore di Ladispoli ha una capacità di 90.000 abitanti ed è assolutamente in grado di recepire nuovi allacci. Abbiamo già scritto ufficialmente ad Acea chiedendo di risolvere questo problema.

Invito i cittadini interessati a contattare nuovamente il gestore del servizio idrico perché, vi sembrerà strano, ma non tutti gli operatori forniscono la stessa risposta negativa. E lo dico con cognizione di causa, perché è capitato anche a me personalmente. Alla prima chiamata un operatore mi ha detto che il depuratore era saturo, mentre alla chiamata successiva la pratica è andata a buon fine.

Scriveremo nuovamente ad Acea per sollecitare la risoluzione definitiva di questo problema. Il sindaco Alessandro Grando.