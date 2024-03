“Grande successo per l’incontro “Contrasto alla violenza di genere”

Riceviamo e pubblichiamo. Grande partecipazione e successo giovedì pomeriggio nell’Aula Consiliare del Comune di Santa Marinella, dove la Consigliera del Partito Democratico Paola Fratarcangeli, delegata alla Pari Opportunità insieme alla Consulta delle Donne, ha organizzato e moderato un incontro sul “Contrasto alla violenza di genere”.

All’evento hanno partecipato in rappresentanza del sindaco la vicesindaca Roberta Gaetani, Eleonora Mattia, Consigliera PD alla Regione Lazio, Giacomo Furnari, Direttore del Distretto 3 della ASL RM4, Myriam Santilli, Psicologa della ASL RM 4 – Spazio di Ascolto delle vittime alla Procura di Civitavecchia, Annarita Palmieri, Counselor e Vicepresidente dell’Associazione Assolei e Ileana Alese Cigliano, del Centro “Le Farfalle” della Cooperativa sociale “Be Free” e la Consulta delle Donne di Santa Marinella.

Ciascuno degli interventi, oltre a presentare il profilo delle iniziative intraprese e del servizio svolto nei vari ambiti, ha sottolineato l’importanza di un’informazione diffusa e la necessità di una rete che va costituita tra associazioni e istituzioni per combattere questa drammatica emergenza sociale, che richiede un grande lavoro sul territorio con il coinvolgimento anche della componente maschile della cittadinanza.

Vogliamo porre l’attenzione, sempre maggiore, su un tema così sentito e purtroppo sempre al centro delle cronache. Il progetto è quello di intraprendere un percorso in collaborazione con la Consulta delle donne, per costituire un vero e proprio Centro Anti Violenza che possa supportare concretamente coloro i quali necessitano di un aiuto in questo senso, sperando nel contempo che questo genere di violenze fisiche e psicologiche cessino, attraverso cultura e informazione soprattutto tra i ragazzi.

Il nostro circolo si complimenta con la consigliera Fratarcangeli per questa nuova importante delega, certi che saprà impegnarsi sulle tante tematiche ed attivarsi anche in sinergia con l’assessore ai servizi sociali e il delegato alla sanità e ai rapporti con le asl per prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione.

E’ già allo studio una locandina che avrà lo scopo di diffondere il numero nazionale gratuito 1522 per avere aiuto o solo un consiglio; la locandina sarà esposta presso le farmacie, scuole, negozi, banche, bar, stazione, palestre e studi medici. I nostri ringraziamenti vanno anche alle relatrici, al relatore, alle consigliere e assessori, alle cittadine e ai cittadini intervenuti alla conferenza.

A chiusura dell’incontro la Consigliera Paola Fratarcangeli ha quindi garantito il suo sostegno e l’impegno a proporre la creazione di un centro antiviolenza nel Comune di Santa Marinella, che andrebbe a coprire una grave lacuna del territorio del litorale laziale nord, al momento garantito solo da quello di Cerveteri. PARTITO DEMOCRATICO S. MARINELLA – S. SEVERA.