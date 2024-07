Fino a domani, domenica 7 luglio, dalle ore 17,30 alle ore 20 presso la sede di Civitavecchia c’è, verranno esposte le foto del bravo fotografo Gianni Tassi effettuate negli anni ‘70. Le foto rappresentano momenti di aggregazione, contestazioni, politiche e non, dei nostri allora giovani concittadini, ma anche momenti di politica Nazionale.

In molti si potranno “rivedere” in quelle foto ad altri che ci hanno lasciato, va il nostro pensiero, sempre nel segno che se si vuole costruire un buon futuro non si può fare a meno della narrazione del passato.