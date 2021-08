Grande successo per il concerto di Michele Bravi. Oltre duemila persone ieri hanno affollato la Marina

In centinaia sono rimaste ore ad attendere il cantante idolo dei teenager fuori dai camerini. Un successo annunciato già dalle prime ore vista la rapidità con la quale sono finiti i biglietti. In tanti hanno potuto usufruire della lista d’attesa allestita fuori dall’arena del Civitavecchia Summer Festival. Bravi ha eseguito alcuni dei suoi pezzi di repertorio come la hit Falene e la famosissima Ricordami, canzone simbolo del film premio oscar Coco. Bellissime anche le difficilissime cover realizzate di Renato Zero, Mina e Frankie Hi Enrgie. Il pubblico ha risposto entusiasta con diversi applausi a scena aperta. “Voglio ringraziare Bravi e il suo team per la disponibilità e la professionalità dimostrata con l’organizzazione e con il tantissimo pubblico accorso. Questa sera invece vi aspettiamo alla Marina con il rock alternativo dei Bastard of Dioniso. Gratuito ma con obbligo di green pass” ha dichiarato il direttore artistico Giordano Tricamo. Soddisfatto anche il sindaco Ernesto Tedesco che vista la grande affluenza ha voluto ospitare diversi cittadini in fila nei posti riservati alle autorità.