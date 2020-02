Grande successo per il Carnevale a Ladispoli

"Piazza Rossellini e Viale Italia sono state invase da una folla festante come se ne vede solo l'estate, a confermare un clamoroso successo dell'iniziativa" afferma l'assessore alla cultura, Marco Milani

“Dopo il successo di giovedì grasso, ieri, domenica, Ladispoli è stata invasa da centinaia di piccoli e grandi in maschera in una esplosione di gioia e colori”. A commentare la manifestazione è stato l’assessore alla cultura, Marco Milani. “Piazza Rossellini e Viale Italia sono state invase da una folla festante come se ne vede solo l’estate, a confermare un clamoroso successo dell’iniziativa.

Un ringraziamento va a Nuova Regia Eventi di Roberto Scavo per la consueta professionalità e all’Assessore Cordeschi per il suo coordinamento delle scuole. Un grazie sentito e particolare – prosegue l’assessore Milani – alla Protezione Civile Comunale sempre presente, alla Polizia Locale magistralmente coordinata dal comandante Blasi e alle Associazioni che come sempre hanno prestato il proprio apporto preziosissimo ovvero Fare Ambiente, Nogra e La Fenice”