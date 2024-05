“Grande successo l’iniziativa a favore della Fondazione Telethon, che si è svolta ieri pomeriggio presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino.

La Dr.ssa Cecilia Mannironi, Ricercatrice del CNR e di Telethon, ha illustrato in modo straordinariamente comprensibile la sua ricerca, focalizzata sulla comprensione dei meccanismi alternativi di maturazione dell’RNA nell’espansione dell’informazione genetica e della sua regolazione in condizioni fisiologiche e in patologie del neurosviluppo.

La Dirigente scolastica Dott.ssa Licata con i piccoli ospiti dell’I.C. Il Lido del Faro di Fiumicino, hanno allietato tutti i presenti con le loro canzoni dedicate alla Mamma.

La Consigliera di Pro Rett Ricerca onlus Orietta Mariotti, associazione di genitori con figli affetti dalla Sindrome di Rett, ha portato la sua testimonianza.

Un ringraziamento particolare a Giada, Patrizia, Desirè, Cristina, Emanuela, Stefania, le Volontarie di Fiumicino che rispondono sempre: presente ad ogni invito, portando la loro preziosa collaborazione, che ha permesso di raccogliere 800,00 euro con la distribuzione dei Cuori di Biscotto”. Lo afferma Anna Battaglini, Coordinatore Prov.le Viterbo – Civitavecchia.