Grande successo e partecipazione per il Burraco di solidarietà

“Domenica 10 presso il locale mensa dell’Enel ,che ringraziamo per la cordiale ospitalità, si è svolto Il Burraco di solidarietà delle Associazioni Francesco Ricciardi ODV e Unitalsi con un notevole successo per la partecipazione di moltissime persone che hanno aderito all’evento e che ringraziamo di cuore per la loro generosità. Un pomeriggio fino a tarda sera denso di cordialità ( tombola ,pesca reale e burraco) e generosità da parte dei partecipanti che ringraziamo per averci dato la possibilità di raccogliere fondi destinati alle necessità dei nostri assistiti. Un grazie particolare va al Bar Europa ,alla Pasticceria Mauro e La Cucina di Patrizia dolce e salato che ci hanno deliziato con i loro dolci”, lo dichiara la presidente Angela Ricciardi.