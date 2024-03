“Grande soddisfazione per la partecipazione massiccia del primo giorno di sciopero”

I sindacati sulla protesta in Adsp: "Si è registrata infatti la pressoché totale adesione dei dipendenti dell’AdSP all'iniziativa di lotta messa in campo a tutela della contrattazione di secondo livello e dell’integrità del livello retributivo"

Le OO.SS di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E UGL MARE esprimono piena soddisfazione per la partecipazione massiccia al primo giorno dei cinque programmati di sciopero dei lavoratori dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Si è registrata infatti la pressoché totale adesione dei dipendenti dell’AdSP all’iniziativa di lotta messa in campo a tutela della contrattazione di secondo livello e dell’integrità del livello retributivo. Solidarietà è stata espressa da parte di tutte le altre Autorità di Sistema Portuali d’Italia. I lavoratori hanno ricevuto anche la solidarietà da parte delle forze politiche locali con la presenza al presidio anche del Sindaco e Vicesindaco del Comune di Civitavecchia. In assenza di riscontri alle istanze formulate le OO.SS. continueranno con lo sciopero previsto fino a venerdì. FILT CGIL FIT CISL UIL TRASPORTI UGL MAREPORTI.