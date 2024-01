“Grande soddisfazione per il provvedimento del Tar contro la mega discarica”

Riceviamo e pubblichiamo. Il comitato Arlena ambiente ha accolto con immensa soddisfazione la notizia della emissione del provvedimento del TAR con cui è stata accolta la richiesta di sospensiva avverso il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale) per la realizzazione di una mega discarica nel territorio del comune di Arlena, almeno fino alla data del giudizio di merito fissata per il prossimo 3 aprile. Tutto questo non fa altro che gratificarci, a riprova del fatto che unendo le forze si possono ottenere i risultati. Questi ultimi sono frutto di un enorme lavoro che, come comitato, stiamo portando avanti dall’estate 2023, periodo in cui siamo venuti a conoscenza del progetto della discarica e da quella data siamo sempre più convinti di quanto possa essere pericolosa e devastante un’opera del genere in un contesto come quello di Arlena di Castro e dei paesi limitrofi, che hanno deciso di intraprendere, come noi, un’azione legale di notevole portata. Quello che si vede e si legge sulla stampa è solo la punta di un iceberg che contiene in sé una forte determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati, nonostante le mille difficoltà. Questa ordinanza rappresenta per noi e per gli altri ricorrenti, solo una piccola vittoria, la strada è ancora lunga. Il comitato per la salvaguardia del Territorio di Arlena di Castro.