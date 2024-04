“Grande risultato il mezzo milione di euro per il restauro del carcere”

“Il Governo Meloni si conferma come sempre attento non solo alla sicurezza, ma anche all’edilizia delle carceri italiane, un tema di fondamentale importanza che in passato è stato spesso lasciato in secondo piano. Il significativo intervento approvato dal Comitato paritetico del Ministero della Giustizia e di quello delle Infrastrutture, grazie al quale sono stati stanziati oltre 36 milioni di euro per l’edilizia penitenziaria nazionale, prevede ben 500.000 euro per i lavori di restauro della facciata del complesso carcerario di Civitavecchia. Come giustamente evidenziato dal sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Delmastro delle Vedove, è priorità di questo governo rendere efficienti e sicuri gli istituti detentivi di pena ma anche garantire luoghi di lavoro dignitosi per le nostre forze dell’ordine. Condivido altresì le dichiarazioni del senatore Marco Silvestroni che su questo argomento ha sottolineato la continua vicinanza del governo guidato da Giorgia Meloni alle esigenze di sicurezza dei singoli territori”. È quanto dichiara in una nota Massimiliano Grasso, candidato sindaco di Civitavecchia per la destra.