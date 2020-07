Grande partecipazione per l’evento sul diritto alla maternità organizzato dalla Mari

Informare e formare i cittadini. Con questo scopo è nato l’appuntamento-evento organizzato da Emanuela Mari “Mamma è a lavoro” ieri sera sulla spiaggia del Pirgo.

“Lo abbiamo chiamato così, sgrammaticato e deciso. Come lo ripetono i bambini. Abbiamo informato tantissime donne presenti sui diritti delle lavoratrici in tema di maternità. Abbiamo anche spiegato con tecnici del settore quali novità potrebbe avere l’assegno unico per le famiglie, come accedere ai bonus per le nuove famiglie. Dare più diritti alle donne lavoratrici serve soprattutto ai papà e ai bambini. Su questa strada ci stiamo e vogliamo muoverci anche come Comune” ha dichiarato Emanuela Mari, in veste di coordinatrice regionale di Azzurro Donna. I temi lavorativi toccati dal convegno moderato dal giornalista Luca Grossi sono stati illustrati dalla sindacalista Responsabile Donna CISL Roma e Rieti Giulia Falcucci, mentre l’ex assessore Claudia Pescatori ha sottolineato i temi della formazione e dei diritti che saranno al centro anche di una nuova attività che sta per nascere a Civitavecchia. Ospiti della Mari sono stati inoltre la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna Catia Polidori e il deputato del territorio Alessandro Battilocchio. “Avere due deputati al proprio convegno di 30 luglio con circa 40 gradi percepiti rende l’idea di quanto Forza Italia creda nel progetto locale. Abbiamo colto l’occasione anche per presentare la coordinatrice di Civitavecchia di Azzurro Donna Deborah Zacchei e quella di Tolfa Tomasa Pala”. L’evento ha visto poi l’interazione con diversi cittadini che hanno chiesto informazioni sul tema dei sussidi e del diritto alla maternità e al lavoro.