Grande partecipazione per la notte della processione del Cristo Morto

Tante persone hanno seguito la processione del Venerdì Santo. Un’occasione che rappresenta un riferimento con la tradizione per la città di Civitavecchia. Circa 800 tra figuranti e penitenti hanno percorso il canonico corteo, partito puntuale alle 20,30 dalla chiesa della Stella in piazza Leandra. Poi i passaggi in corso Marconi, corso Centocelle, in via Buonarroti, viale Annovazzi, viale Guido Baccelli, via Crispi, via Cialdi e il Ghetto. Infine nuovamente a piazza Leandra. Le bande Ponchielli e Pucci hanno accompagnati l’evento. Presenti, oltre al vescovo Gianrico Ruzza, anche i rappresentanti istituzionali, fra i quali il sindaco Ernesto Tedesco, il parlamentare Alessandro Battilocchio, la consigliera regionale Marietta Tidei e l’assessore Francesco Serpa.