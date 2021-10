Grande partecipazione alla Camminata in rosa a Santa Severa

Si è tenuto domenica scorsa al Castello di Santa Severa l’evento per la promozione dell’Ottobre Rosa con la “Camminata in rosa” organizzato in collaborazione tra la Asl e il comune di Santa Marinella, sempre attento alle tematiche di screening e in generale di salute della popolazione. La giornata è stata aperta dal sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e dal direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga. Gli operatori della Asl Roma 4 hanno accolto gli utenti che hanno partecipato alla camminata e, oltre alle attività di screening mammografico, sono state promosse le seguenti attività: Educazione sanitaria per la prevenzione della diffusione delle infezioni negli ambienti comunitari, promozione delle vaccinazioni e dei test di screening per tumore del colon retto e del collo dell’utero, relazioni a tema; misurazione dei parametri vitali: pressione arteriosa, saturazione di ossigeno nel sangue, frequenza cardiaca, glicemia capillare; consigli alimentari e monitoraggio del BMI: alimentazione del bambino secondo la fascia di età, alimentazione dell’adulto , alimentazione nell’anziano (over 65) ; consigli alimentari per persone con particolari patologie: insufficienza renale, insufficienza epatica, iperglicemia, iperinsulinemia, ipercolesterolemia, diabete, ecc; vaccinazioni: vaccinazione HPV, antinfluenzale, anticovid, antitetanica, antipneumococcica, ecc; screening mammografico. La partecipazione è stata alta e sono state effettuate le seguenti prestazioni:

39 screening del colon retto

57 misurazioni dei parametri vitali

49 mammografie

50 appuntamenti per pap test

43 vaccinazioni

“Un ringraziamento va alle associazioni di volontariato presenti, Andos, sempre in prima fila nella lotta al tumore al senso, e Misericordia, nonché a tutti i cittadini partecipanti che hanno dimostrato fiducia e partecipazione in nome della prevenzione e promozione della salute”.