Grande partecipazione al 25 aprile organizzato dall’Anpi

“La Sezione ANPI di Civitavecchia ringrazia di cuore le cittadine e i cittadini che numerosissimi hanno partecipato alle celebrazioni organizzate dall’Associazione per la Festa della Liberazione. Una partecipazione davvero straordinaria, resa ancor più significativa dalle decine e decine di giovani e giovanissimi che hanno colorato le nostre iniziative con la loro vitalità e la loro freschezza; è soprattutto grazie a loro che possiamo continuare a credere in un Paese più giusto, più equo. Un ringraziamento particolare, poi, va alla Comunità di Sant’Egidio anche per le splendide letture “regalate” ai manifestanti in Largo Arditi del Popolo, e alla Banda G. Puccini per l’eccezionale esibizione musicale”.