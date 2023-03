Grande partecipazione ai funerali di Fabrizio Poggi: “Lasci un vuoto enorme”

In tanti volevano dargli l’ultimo saluto. Fabrizio Poggi, presidente dell’agenzia marittima Bellettieri, è morto lunedì scorso, dopo aver lottato contro un male incurabile. Questa mattina i funerali alla Cattedrale, una celebrazione caratterizzata da una grande partecipazione. Presenti le istituzioni, a partire dal sindaco Ernesto Tedesco: “La prematura scomparsa di Fabrizio Poggi ha lasciato tutti senza parole. Ho personalmente portato le condoglianze mie e dell’Amministrazione alla famiglia: pur in un momento di grande dolore, sono certo che il ricordo di Fabrizio resterà per i suoi affetti e i suoi colleghi un esempio da seguire”. Oltre all’Autorità di sistema Portuale con il segretario generale Paolo Risso e diversi dirigenti e dipendenti. E ovviamente tutto il mondo portuale delle imprese, dal presidente della Cpc Patrizio Scilipoti, a quello della Cilp Enrico Luciani, fino al rappresentanti della capitaneria di porto e altre aziende che operano nello scalo. “Lasci un vuoto enorme – hanno detto colleghi e amici – ma il tuo splendido sorriso ci accompagnerà per sempre”