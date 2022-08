Grande incendio a Santa Marinella, a fuoco trenta ettari di macchia mediterranea

I VVF di Civitavecchia sono stati impegnati anche per proteggere le numerose ville site nella zona. Le operazioni sono terminate verso le 19,40. Non si sono registrati feriti

Un vasto incendio ha caratterizzato la giornata di ieri a Santa Marinella. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nel pomeriggio, a partire dalle 16 nella zona che va da Poggio Bellavista a quella di via Elcetina. Afuoco circa trenta ettari di macchia mediterranea. Necessario l’intervento di un canadair e di tre elicotteri anti-incendio per spegnere le parti più impervie dell’area. Sono intervenute oltre alla squadra 17a, anche la 26A2 e per un periodo limitato i Vigili del fuoco di Cerveteri, oltre ai moduli di Protezione civile di Civitavecchia, Allumiere e Santa Marinella. I VVF di Civitavecchia sono stati impegnati anche per proteggere le numerose ville site nella zona. Le operazioni sono terminate verso le 19,40. Non si sono registrati feriti.