Graduatoria degli ammessi alla scuola “I Bambini di Beslam”

In relazione alla procedura di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan”, sita in via dell’Immacolata, l’assessore all’Istruzione Simona Galizia comunica che, con determinazione dirigenziale n. 1321 del 26.03.2024, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha approvato le graduatorie degli ammessi all’anno scolastico 2024/2025, distinte tra “tempo pieno” e “tempo ridotto”. Come indicato nell’Avviso Pubblico relativo alla procedura di iscrizione, i minori anticipatari saranno ammessi alla frequenza al compimento del terzo anno di età.

L’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per eventuali chiarimenti ai numeri di telefono: 0766 590563 – 562. La graduatoria è disponibile sul sito istituzionale www.comune.civitavecchia.rm.it alla pagina InformaComune.