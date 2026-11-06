“GNV cancella la tratta Termini Imerese, danno grave per Civitavecchia e il Lazio”

Riceviamo e pubblichiamo. La notizia arrivata in queste ore è di quelle che fanno tremare i polsi a chi il Porto di Civitavecchia lo vive, lo conosce e lo difende da una vita: Grandi Navi Veloci ha deciso di cancellare la tratta per Termini Imerese. La nave GNV Spirit stacca gli ormeggi dalle nostre banchine per andare a potenziare la linea su Napoli, raddoppiando le corse giornaliere con la Sicilia. Dicono che sia una rimodulazione operativa dettata dai costi del carburante e dalle normative europee sulle emissioni, ma chiamiamola con il suo vero nome: è uno scippo a danno di Civitavecchia e di tutto il Lazio. Non si tratta solo di una nave in meno da vedere all’orizzonte. Dietro la cancellazione di una linea storica di cabotaggio c’è una catena del valore che viene spezzata di netto, e parliamo coi numeri alla mano, non con la propaganda. I servizi tecnico-nautici vanno al verde, con piloti, ormeggiatori e rimorchiatori che vedono saltare decine di toccate all’anno, perché meno manovre significa meno fatturato per chi garantisce la sicurezza in mare giorno e notte. È una mazzata tremenda alle maestranze e ai lavoratori portuali, visto che meno camion che si imbarcano significa meno turni per la logistica di banchina, per le cooperative, per chi fa il rizzaggio dei container e dei semirimorchi, fino agli addetti al check-in e all’assistenza passeggeri.

L’autotrasporto viene letteralmente messo in ginocchio: Civitavecchia era il ponte naturale tra il Centro-Nord Italia e la Sicilia occidentale, mentre ora i nostri autotrasportatori saranno costretti a mettersi in viaggio sulla A1, macinando centinaia di chilometri in più per andare a imbarcarsi a Napoli, con costi di carburante, pedaggi e usura dei mezzi che saliranno alle stelle. Senza contare che restano a secco anche il bunker e la provveditoria marittima, perché chi riforniva la nave di carburante, di acqua, di viveri e di pezzi di ricambio erano le imprese e i fornitori del nostro territorio, e tutta questa massa di acquisti oggi prende il volo e va ad ingrassare l’economia portuale campana. DALL’ADSP E DALLE ISTITUZIONI SERVONO FATTI E NON CHIACCHIERE: SUBITO UN TAVOLO D’EMERGENZA

È del tutto inaccettabile che Civitavecchia continui ad essere trattata come uno scalo di passaggio, buono soltanto quando c’è da fare margine e pronto ad essere sacrificato non appena un armatore decide di fare cassa sul corto raggio. Napoli festeggia il raddoppio dei collegamenti e noi rimaniamo con le banchine Ro-Ro vuote e con i piazzali di sosta che rischiano di trasformarsi in cattedrali nel deserto.

L’Autorità di Sistema Portuale e le istituzioni locali non possono limitarsi a prendere atto della decisione di GNV con una spallata o con tre righe di circostanza. Occorre convocare immediatamente un tavolo d’emergenza con l’armamento e con le categorie professionali. Bisogna pretendere chiarezza da GNV sulle reali intenzioni future sullo scalo laziale, attivarsi subito con gli altri primari operatori del settore, da Grimaldi a Moby e Tirrenia, per riallocare immediatamente lo slot lasciato libero e ricucire la tratta con la Sicilia, e infine tutelare i livelli occupazionali delle imprese di sbarco e imbarco e dei servizi dell’indotto che non possono pagare il conto di scelte aziendali altrui. Il Porto di Civitavecchia è il motore economico principale di questo territorio: se spegniamo una ad una le sue turbine nella totale indifferenza, non ci rimarrà nulla da difendere, per questo diciamo sveglia prima che sia troppo tardi.

Pietro Tidei