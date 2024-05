Gli ultimi atti della giunta Tedesco, via libera al piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Approvata oggi in Giunta comunale la delibera di adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), un elaborato importante che riguarda tutta la città, compresi gli edifici pubblici e che dovrà proseguire il suo iter legato alla fase di consultazione e recepimento di osservazioni, benché sia stato già illustrato ai rappresentanti del Tavolo tecnico per la Cultura dell’Agibilità, per poi essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale.

Commenta il Vicesindaco Manuel Magliani: “La città di Civitavecchia non poteva rimanere priva di questa importante pianificazione che rappresenta un segno di civiltà che dovrà improntare tutte le opere che verranno realizzate nonché progressivamente adeguare tutta la città in modo da garantire pari accessibilità a tutti. Me ne sono occupato pur non essendo questo settore di mia specifica competenza e ringrazio il Sindaco e la Giunta per la fiducia accordatami, gli uffici comunali per avere prodotto un piano di assoluto valore che nel tempo sarà valorizzato, eseguito e funzionale alla città”.