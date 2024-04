Gli studenti dell’IISS “Cardarelli” guide della mostra di illustrazioni di PAGINEaCOLORI

Gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” guide della mostra di illustrazioni di PAGINEaCOLORI. I ragazzi dell’istituto tarquiniese accolgono ogni giorno le scolaresche in visita all’esposizione allestita al secondo piano di palazzo Bruschi Falgari. I giovani accompagnano i bambini all’osservazione delle tavole illustrate, spiegandone il significato e i principali argomenti affrontati nei libri, che ruotano attorno al nucleo tematico del camminare. Il progetto con gli studenti è realizzato nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). “I ragazzi hanno approfondito la conoscenza dei temi dei libri illustrati – sottolineano dal festival PAGINEaCOLORI – attraverso un percorso formativo e didattico di alcune settimane. Teniamo particolarmente a questa storica collaborazione di oltre 10 anni con l’IISS “Vincenzo Cardarelli”, perché ci consente di accogliere al meglio i gruppi di alunni delle scuole elementari e medie che visitano la mostra, creando un circolo virtuoso con gli studenti protagonisti di questa esperienza dopo esserne stati in passato visitatori, e di realizzare in ogni edizione contenuti multimediali come video e podcast caricati poi sul sito internet del festival. Ringraziamo la preside Laura Piroli, i professori degli indirizzi scolastici coinvolti e il professor Francesco Rotatori, referente del progetto per l’istituto”. L’esposizione accoglie le tavole di tredici artisti italiani e stranieri: ci sono i disegni di Serena Viola di “Poesie del Camminare”, Lapis 2022; Hervé Pinel di “In punta di piedi”, Orecchio Acerbo 2019: Olivier Tallec di “Passo Davanti“, Coccole Books 2017; Sven Nordqvist di “Passeggiata col Cane”, Camelozampa 2020; Marie Dorleans di “Gita Notturna”, Gallucci 2019; Marco Leoni di “Filiambulante”, Sabir 2022; Roberta Angeletti di “Capitomboli”, Sabir 2024; Emanuela Bussolati di “Caterina cammina cammina”, Carthusia Edizioni 2019; Marianne Dubuc de “Il sentiero”, Orecchio Acerbo 2018; Beatrice Allemagna di “La passeggiata di un distratto”, Emme Edizioni 2022; Mark Taeger di “Cecino”, Kalandraka 2019; Eric Puybaret de “Il grande libro dei mestieri”, Giralangolo 2022; Sidney Smith de “Il giardino di Babushka”, Orecchio Acerbo 2023. La mostra, a ingresso libero, è visitabile nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19,30; nei festivi la mattina dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 19,30.