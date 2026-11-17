Venerdì 13 novembre il Comune di Tarquinia e l’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” hanno presentato, presso la Biblioteca Comunale “Vincenzo Cardarelli”, gli elaborati realizzati dagli alunni nell’ambito dei progetti “Adotta un monumento” e “Corneto nel XV secolo: il Palio dell’Anello”. Esposti al piano nobile di Palazzo Bruschi Falgari, i lavori documentano il percorso di ricerca e approfondimento con cui i ragazzi hanno riscoperto monumenti, testimonianze storiche e vicende legate all’identità cittadina. Avviate nell’anno scolastico 2025/2026, le due iniziative hanno coinvolto docenti e classi in esperienze formative dedicate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali del territorio.

All’incontro hanno partecipato gli assessori alla Pubblica Istruzione e alla Cultura, Sara Corridoni e Roberta Piroli, la dottoressa Sabina Angelucci, che ha ideato e coordinato l’iniziativa, e le professoresse Patrizia Basili, Chiara Di Pietro, Angelica Rapaccioli e Valeria Zagaria, che hanno seguito le attività delle classi 2B, 3B, 3D e 3F della scuola secondaria di primo grado. Dopo i saluti istituzionali, la parola è passata ai ragazzi, che hanno raccontato le attività svolte e condiviso le conoscenze acquisite.

I due progetti fanno parte del Programma Quadro Strategico “Le radici del futuro. Educazione al Patrimonio Culturale”, adottato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 133 del 30 luglio 2026 e fondato sulla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro, 2005), ratificata dall’Italia con la Legge 1° ottobre 2020, n. 133. Il programma è stato elaborato dal Settore IV – Attività Culturali, di cui è responsabile il dottor Luca Gufi, con la cura e il coordinamento della dottoressa Angelucci e la collaborazione della dottoressa Debora Cardoni, della dottoressa Federica Cerasa, del dottor Placido Scardina, del dottor Michele Tonielli e della dottoressa Monia Vinci.

Gli studenti protagonisti

Quest’anno le attività sono state impostate come un percorso dinamico e accessibile: un incontro introduttivo in biblioteca, poi ricerche bibliografiche, visite guidate nel centro storico e, infine, la produzione degli elaborati. Con “Adotta un monumento” i ragazzi hanno vissuto un’esperienza di custodia partecipata, assumendo un ruolo attivo nella conoscenza e nella valorizzazione dei beni culturali locali. Dopo l’incontro introduttivo presso la Biblioteca Comunale, gli alunni, organizzati in gruppi di lavoro, hanno raccolto informazioni su chiese e palazzi e hanno partecipato a visite guidate nel centro storico per realizzare i rilievi fotografici. Le attività sul campo hanno completato lo studio, trasformandolo in una relazione concreta con il territorio.

Con “Corneto nel XV secolo: il Palio dell’Anello” gli alunni hanno approfondito l’identità medievale e rinascimentale della città, facendo luce su un importante capitolo della sua storia. Il lavoro si è concentrato sullo sviluppo urbanistico e sull’antica suddivisione in terzerie e contrade, fino a descrivere le chiese di contrada presenti nel XV secolo. Articolato in incontri di approfondimento ed esplorazioni guidate nel tessuto urbano, il percorso interdisciplinare ha permesso ai ragazzi di leggere la stratificazione storica del centro cittadino e di interpretare le testimonianze del passato, diventando protagonisti di una riscoperta della memoria storica locale.

Una sinergia tra istituzioni

Nel corso dell’incontro la dottoressa Angelucci e gli assessori Corridoni e Piroli hanno illustrato le finalità e il valore educativo del programma, sottolineando l’importanza di un rapporto strutturato tra Amministrazione comunale e istituzione scolastica. È stato ricordato come l’iniziativa, nata nel 2025 su impulso dell’Ufficio Cultura del Comune di Tarquinia, si inserisca in un percorso di crescente attenzione nazionale verso l’educazione al patrimonio culturale. Il progetto anticipa le recenti istanze legislative, tra cui una proposta di legge che prevede l’istituzione di 20 ore annuali di lezione dedicate all’educazione al patrimonio negli istituti scolastici, con l’obiettivo di integrare stabilmente la conoscenza della storia e dell’arte locale nei percorsi formativi. Alla base vi è la convinzione che conoscere la storia, i monumenti e le tradizioni della propria città sia un passaggio fondamentale nella formazione delle nuove generazioni. Avvicinare i giovani ai beni culturali significa renderli più consapevoli del valore delle testimonianze del passato, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e stimolare una partecipazione concreta alla tutela e alla trasmissione della memoria collettiva.

La professoressa Patrizia Basili ha evidenziato il valore della condivisione di idee e competenze tra persone e realtà diverse, sottolineando come esperienze di questo tipo permettano di superare i confini delle singole classi e di coinvolgere l’intero istituto in un’attività comune. Il confronto tra docenti, alunni, Amministrazione comunale e territorio favorisce lo scambio di conoscenze, valorizza le diverse attitudini dei ragazzi e offre nuove opportunità di apprendimento. Un modello di lavoro condiviso, che consente di coordinare le attività, mettere a frutto le competenze di ciascuno e trasformare la progettazione in un’occasione di crescita per l’intera comunità scolastica, grazie anche alla sensibilità e alla disponibilità della dirigente scolastica Dilva Boem, che ha creduto fin da subito nel progetto e lo ha sostenuto con convinzione.

La presentazione degli elaborati è stata un’importante occasione di restituzione alla città del lavoro svolto dagli studenti, che attraverso la ricerca e la documentazione si sono avvicinati alla storia e al patrimonio di Tarquinia con uno sguardo nuovo e consapevole. Il percorso segna però un punto di partenza: l’Amministrazione comunale e la scuola proseguiranno le attività per raggiungere tutti i traguardi previsti dal Programma Quadro Strategico, consolidando il legame tra le giovani generazioni e la custodia attiva del patrimonio culturale cittadino.