Gli spettacoli di Halloween al teatro Nuovo Sala Gassman

Per il fine settimana di Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, Blue In The Face propone due eventi speciali dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie

Il Teatro Nuovo Sala Gassman si prepara a trasformarsi in un luogo incantato dove la fantasia prende vita, i mostri escono dalle ombre e le fiabe diventano avventure da vivere in prima persona.

Per il fine settimana di Halloween, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, Blue In The Face propone due eventi speciali dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, con l’obiettivo di far scoprire ai più giovani il fascino del teatro attraverso il gioco, il mistero e la partecipazione attiva. Due appuntamenti, due esperienze completamente differenti e un unico grande protagonista: il pubblico, chiamato non soltanto ad assistere, ma a entrare direttamente nel mondo dello spettacolo.

SABATO 31 OTTOBRE – IL TEATRO STREGATO: 400 MQ DI PURO TERRORE!

Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 – Partenze ogni 15 minuti – Biglietto unico 5 euro.

Per una sera il Teatro Nuovo Sala Gassman cambierà completamente volto. I suoi spazi si trasformeranno in un misterioso universo popolato da creature inquietanti, atmosfere spettrali e sorprese nascoste dietro ogni angolo. Con Il Teatro Stregato, bambini e ragazzi potranno vivere un’esperienza immersiva e interattiva all’interno di un percorso di ben 400 metri quadrati, nel quale dovranno affrontare il mondo di Halloween e cimentarsi nella soluzione di un mistero.

Non il tradizionale spettacolo da guardare seduti in platea, quindi, ma una vera avventura nella quale ogni partecipante sarà coinvolto in prima persona.

Streghe, zucche mostruose, scheletri e misteriose presenze accompagneranno i visitatori in un viaggio tra divertimento, suspense e immaginazione.

Un’occasione speciale per festeggiare Halloween in modo originale, vivendo il teatro come uno spazio da esplorare e scoprire.

Per consentire la partecipazione di più visitatori, gli ingressi saranno organizzati in turni ogni 15 minuti, dalle 17.00 alle 21.00.

Il costo del biglietto è di soli 5 euro, una scelta pensata per rendere l’iniziativa accessibile al maggior numero possibile di famiglie.

DOMENICA 1° NOVEMBRE – PIRIPÒ E I CATTIVI DELLE FIABE: QUANDO LE STORIE PRENDONO VITA!

Ore 15.00 – Spettacolo interattivo per il cartellone del Teatro Ragazzi

Dopo i brividi di Halloween, domenica pomeriggio sarà il momento della magia e dell’avventura con Piripò e i cattivi delle fiabe, della serie Le storie di Piripò.

Un viaggio fantastico nel mondo dei racconti, dove i personaggi più temuti delle fiabe irrompono sulla scena e mettono alla prova il coraggio, l’astuzia e la fantasia dei partecipanti. Tra creature misteriose, ombre minacciose e situazioni imprevedibili, Piripò dovrà affrontare un universo popolato dai cattivi delle storie. Ma questa volta non sarà solo: il pubblico sarà chiamato a prendere parte all’avventura.

Uno spettacolo interattivo nel quale i bambini non saranno semplici spettatori, ma parte integrante del racconto, coinvolti in un’esperienza capace di stimolare la curiosità, l’immaginazione e il piacere della scoperta.

L’appuntamento è pensato per un pubblico trasversale, dai 4 ai 99 anni: un’occasione per condividere il teatro tra genitori, figli e nonni, riscoprendo insieme il fascino senza tempo delle fiabe.

UN TEATRO CHE APRE LE PORTE ALLE NUOVE GENERAZIONI

Con queste due iniziative, il Teatro Nuovo Sala Gassman rinnova il proprio impegno nel costruire un rapporto sempre più stretto con il pubblico dei più giovani, offrendo alle famiglie della città e del territorio occasioni di intrattenimento culturale accessibili, coinvolgenti e originali. Il teatro non è soltanto il luogo in cui si raccontano storie: può diventare uno spazio nel quale attraversarle, incontrarne i personaggi, confrontarsi con le proprie paure e scoprire il piacere di giocare insieme.

Avvicinare bambini e ragazzi al linguaggio teatrale significa anche stimolare la creatività, la socializzazione e la capacità di immaginare mondi diversi.

È questa la filosofia che anima le due proposte: trasformare una festività particolarmente amata dai giovani in un’occasione per vivere un’esperienza culturale diversa dal solito.

L’invito è rivolto a tutte le famiglie di Civitavecchia e del comprensorio: per Halloween, quest’anno, il divertimento passa dal palcoscenico del Gassman!