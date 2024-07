Gli eventi del weekend a Santa Marinella, tra musica, libri, giocolerie e cortometraggi

“Passeggiando tra le corde” è il concerto per arpa e violoncello dei maestri Bartolozzi e Marquez che giovedì 25 alle ore 21:00 a Caccia Riserva, in via della Libertà, in pieno centro città. aprirà il programma del weekend

Continuano con successo gli eventi dei cartelloni SantaMarinellaEstateCultura e Estate Solidale, organizzati dal Comune-Cultura e Servizi Sociali-, che ogni sera propongono presentazioni di libri, concerti di musica classica, di jazz e soul, di musica pop e spettacoli di cabaret, teatro e intrattenimento per bambini molto apprezzato dal pubblico che interviene numeroso.

Venerdì 26 luglio alle ore 19:00 presso la Casina Trincia (Casina Rosa) la scrittrice e giornalista Luciana Capretti presenterà il libro scritto con Stefano Trincia, intitolato “Tredicesima Strada” (Galaad Edizioni). Dialogheranno con l’autrice Giovanna Caratelli delegata alla biblioteca e Cristina Perini, direttrice della Biblioteca Civica A. Capotosti. Un appuntamento da non perdere, che ci condurrà in un viaggio nel tempo alla scoperta di una New York della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80, vissuta da due giovani giornalisti italiani arrivati con curiosità e con il cuore aperto nella Grande Mela.

La serata del venerdì proseguirà alle ore 21:00 nella piazzetta di Caccia Riserva con il concerto tributo a due grandi cantautori della musica italiana “I due Lucio”. Le musiche di Lucio Battisti e Lucio Dalla saranno eseguite ed interpretate dai maestri M. Fenati, voce e chitarra, da M. Penazzi violino, da F. Tarroni chitarra e da G. Felici violoncello.

Sempre venerdì per gli amanti del grande Pino Daniele, al Parco Martiri delle Foibe in zona Valdambrini, l’Estate Solidale propone alle ore 21:30 il concerto della band partenopea “Mascalzoni Latini”, che vantano numerose collaborazioni con il maestro.

Sabato 27 alle ore 21:00 a Caccia Riserva, SantaMarinellaEstateCultura propone il concerto “Un viaggio nella musica celtica”, di The Groot a cura dell’associazione MadMusicLove. Un percorso nella musica popolare della tradizione irlandese e scozzese, a volte allegra e ritmata, a volte più riflessiva e malinconica.

Per i bambini e le loro famiglie, al Parco di via Lazio, zona Valdambrini, sempre sabato alle ore 21:30 l’Estate Solidale torna con gli artisti Warner & Elia che presentano uno spettacolo di giocoleria con clave, palline e cappelli sulle note dello swing e del manouche.

Al Parco dei Martiri delle Foibe, domenica 28 alle ore 21:30 note swing con lo spettacolo musicale di Panamericana Quintet, che suoneranno canzoni americane stile Broadway e standard jazz, ma anche composizioni latinoamericane e caraibiche

Dal 26 al 28 luglio al Green Park alle ore 21:00 torna il “Santa Marinella Short Film Festival”, alla sua decima edizione, curata dall’associazione Santa Marinella Viva con la direzione artistica di Andrea Vella. Saranno proiettati i cortometraggi vincitori del festival e si alterneranno sul palco tanti ospiti, tra cui l’attrice Giorgia Trasselli e il critico cinematografico Rosario Tronnolone. Durante le tre serate si svolgeranno defilé di moda, esibizioni degli allievi della scuola di recitazione e delle scuole di danza e di canto del territorio. Ogni appuntamento e spettacolo è con ingresso libero.