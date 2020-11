Gli auguri di pronta guarigione al Sindaco di Tarquinia da parte del Movimento Civico

Caro Sindaco, abbiamo appreso ieri sera della sgradevole situazione della Sua positività, Le inviamo i più sinceri “in bocca al lupo” augurarLe una pronta guarigione. Con l’attesa di rivederla presto.

La politica è un’ideologia, una appartenenza di valori etici che non ci accomunano affatto, ma questo maledetto virus non deve riuscire a dividere gli uomini e renderli nemici anche nel rispetto tra le persone e soprattutto per il grande dono che è la salute e la vita.

Quando tutto sembra andare male, Lei lo sa, comunque si ricordi, che gli aerei decollano contro vento, non con il vento a favore.

Come le avrebbe detto il Suo maestro Forza Capitano!

Il Movimento Civico per Tarquinia