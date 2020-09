Gli attivisti 5 stelle di Civitavecchia “in trepidante attesa” per Di Maio

“Trepidante attesa per gli attivisti del Movimento Cinque Stelle che lunedì alle ore 19,30 in Piazza Fratti accoglieranno il Ministro agli Esteri Luigi Di Maio che continua la campagna del Sì al referendum sul taglio di 345 parlamentari. Come attivisti siamo orgogliosi della presenza del Ministro in quanto non solo crediamo fortemente nelle ragioni del Sì al referendum, ma soprattutto siamo certi che la sua presenza sarà l’occasione per alimentare la passione e l’impegno che da anni il gruppo M5S locale dimostra sul territorio”. Lo scrivono gli attivisti M5Stelle.