“Gli annunci di riqualificazione del mercato sono una parte del teatrino elettorale”

Lo dichiarano in una nota Pd, Avs, Unione civica per Piendibene Sindaco e Demos

“Difficile aggiungere altre perplessità e preoccupazioni rispetto a quelle già esposte, esaurientemente ed efficacemente dalla CNA, a proposito dei progetti di ristrutturazione del Mercato. Appare evidente, anche ai più disattenti, che gli annunci di riqualificazione dell’area del mercato sono solo una parte di quel teatrino elettorale al quale i cittadini saranno chiamati ad assistere nelle prossime settimane. Sia chiaro che lo spettacolo non sarà gratuito: tasse, sofferenze, disagi, bassa qualità di vita e depressione economica sono parte del prezzo del biglietto. Per tornare al mercato avevamo già indicato, e da molti mesi, alla Amministrazione la via maestra da seguire. In primo luogo, il pieno e costante coinvolgimento degli operatori e delle loro rappresentanze. Non è lecito procedere su un tema così delicato, che coinvolge gli interessi di decine di imprese e centinaia di persone, senza averne ascoltato il parere e soprattutto senza avere concordato con loro i tempi e le modalità di realizzazione.

In assenza del coinvolgimento sono legittime le preoccupazioni degli operatori. Dove verranno posizionati i banchi durante i lavori e, dopo che questi saranno effettuati, come verranno distribuiti gli spazi di vendita? Sono solo alcune domande, ma certo molte altre guastano i sonni di persone che dal mercato traggono sostentamento per le proprie famiglie. Sia anche consentito di esprimere tutto il nostro sconcerto di fronte a dichiarazioni che tendono a ripartire le responsabilità di riqualificazione dell’area mercatale tra assessorati diversi. Ciò è semplicemente ridicolo se non fosse che scarica sulle persone il carico di una totale ignoranza amministrativa. Sarà bene, senza voler dare lezioni ma richiamando almeno le più elementari nozioni di etica di governo della cosa pubblica che l’amministrazione è un unicum. Gli assessori ricevono una delega ad operare dal Sindaco che rappresenta, nel bene e nel male, l’insieme delle scelte che vengono compiute.

Dunque, quando una questione coinvolge le funzioni e le competenze di più assessorati la soluzione è di estrema semplicità; i diversi assessori vengono convocati e si cerca assieme le migliori soluzioni nel prioritario interesse dei cittadini. Nel caso di specie abbiamo forti dubbi che a guidare l’azione sia stata l’ansia di innalzare il livello della qualità del servizio offerto e affrontare i quotidiani problemi degli operatori, Rimane forte il dubbio che la principale preoccupazione degli attori istituzionali a palazzo del Pincio, siano stati solo i consensi da raccogliere alle prossime elezioni comunali”.

Pd

Avs

Unione civica per Piendibene Sindaco

Demos