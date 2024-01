Gli animalisti: “Ordinanza sui botti di Capodanno clamorosamente violata. La città sembrava prendere fuoco”

"Mai come quest’anno i botti sono stati così tanti e prolungati molto oltre la mezzanotte e che forse per la prima volta hanno interessato anche i parchi urbani"

Lettera aperta al sindaco da parte dell’associazione animalisti.

Egregio Signor Sindaco,

la sua ordinanza con cui vietava l’uso dei botti di Capodanno ci aveva piacevolmente sorpreso dato che da innumerevoli anni costituisce una nostra richiesta, mai esaudita da nessuna amministrazione.

Duole tuttavia prendere atto che non solo la sua ordinanza non ha sortito alcun effetto, ma che forse mai come quest’anno i botti sono stati così tanti e prolungati molto oltre la mezzanotte e che forse per la prima volta hanno interessato anche i parchi urbani (cosa vietatissima della legge, come lei sa). Per chi in quelle ore poteva osservare la città dalle colline antistanti, Civitavecchia sembrava prendere fuoco.

Ora, è evidente che tanta inciviltà è segno del malessere di una città senza futuro e dunque simbolicamente, ma inconsapevolmente, parecchi suoi abitanti è come se la volessero incendiare. Ma queste sono considerazioni culturali a cui il corpo politico locale è particolarmente allergico, tranne qualche eccezione, tra cui sicuramente la S.V.

C’è tuttavia un’altra considerazione da fare. Visto che lei ha emesso un’ordinanza di divieto clamorosamente non rispettata delle due l’una: o c’è chi non la prende sul serio e dunque dovrebbe trarne le conseguenze politiche, o lei ha emesso un’ordinanza per fare fessi e contenti gli ambientalisti perché siamo sotto elezioni amministrative.

Noi non diamo risposte a questo dubbio. Ci limitiamo a constatare che non è stata attuata nessuna azione di repressione dell’uso di botti prima di Capodanno e nessuna vigilanza durante Capodanno. Così coloro che non sono interessati a essere frastornati da ore di botti hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco come troppo spesso accade in questa città con l’inquinamento acustico.

E allora le chiediamo: cosa ha intenzione di fare? Passata la festa gabbato lo santo, oppure aprire la questione politica dell’educazione civica di una minoranza rumorosissima e prepotente che imperversa in questa città a Capodanno e non solo?

Giovanni Olimpieri