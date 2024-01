Giovedì serata di beneficienza al Teatro Traiano con “Danzando… Cantando…”

Dalle ore 20.45, sul palco del teatro saliranno le cantanti Irina Arozarena, Lucy Campeti e Alisia Lucignani, con le esibizioni delle Asd Believe Dance Studio di Chiara Sabelli, Vip Club di Laura Poggi, Dance For Fly di Desiree Benevieri, Danzero di Tiziana Orsomando e Sweet Faces Hip Hop School di Josè Antonio Carrasco ed Emanuela Cecconello

Serata di beneficienza al Traiano, dove giovedì 25 gennaio torna “Danzando… Cantando…”, organizzata dall’associazione Il Mosaico con il patrocinio della Città di Civitavecchia. Dalle ore 20.45, sul palco del teatro saliranno le cantanti Irina Arozarena, Lucy Campeti e Alisia Lucignani, con le esibizioni delle Asd Believe Dance Studio di Chiara Sabelli, Vip Club di Laura Poggi, Dance For Fly di Desiree Benevieri, Danzero di Tiziana Orsomando e Sweet Faces Hip Hop School di Josè Antonio Carrasco ed Emanuela Cecconello. Il coordinamento artistico danza è di Elisabetta Senni, la direzione artistica è di Giulio Castello.

La serata è a favore dell’Ail Roma, che lotta contro le leucemie, e in ricordo di Marcello Malservigi. Si spera anche in questo caso di ottenere un buon riscontro, come avvenuto per la serata “insieme…” garzie alla quale sono stati versati 1200 euro a Stella Polare e Agop Gemelli. Informazioni: tel. 333 6709020 – 392 8044288.