Giovedì in consiglio comunale il rebus presidente e l’emergenza parcheggi

Si preannuncia un consiglio comunale interessante quello in programma giovedì prossimo. In aula Pucci il tema forte è l’elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, dopo le dimissioni di Emanuela Mari, da pochi mesi consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Difficili che possa arrivare la fumata bianca al primo colpo. All’ordine del giorno, fra le mozioni, quella presentata dal Pd, avente ad oggetto la “carenza di stalli per i parcheggi nelle zone del centro cittadino”, unita ad una richiesta di “gratuità degli stalli per i residenti”. Fra le vie più attenzionate dai dem e dai residenti, quelle in zona Mercato, via Giuseppe Mazzini e Piazza XXIV Maggio.