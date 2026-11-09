Giorno della Libertà, Fratelli d’Italia Civitavecchia: “Il 9 novembre diventi una festa europea”

Riceviamo e pubblichiamo. Trentasette anni fa, il 9 novembre 1989, si aprirono i varchi del Muro di Berlino. Famiglie divise per decenni poterono finalmente riabbracciarsi. Quella notte segnò la fine di un’epoca e divenne il simbolo della liberazione dei popoli europei dalle dittature comuniste.

«Il Muro di Berlino racconta che cosa fu il comunismo al potere. Fu il muro di un regime che spiava i propri cittadini, incarcerava i dissidenti e arrivava a sparare contro chi cercava di fuggire. Oggi ricordiamo quanti pagarono con il carcere, con l’esilio o con la vita il coraggio di chiedere la libertà. Il nostro anticomunismo nasce anche da questa memoria e dal rifiuto di ogni dittatura», dichiara il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia.

«L’Italia ha riconosciuto il 9 novembre come Giorno della Libertà. Auspichiamo che questa ricorrenza diventi una festa europea della libertà, celebrata insieme da tutti i popoli del continente. Vogliamo che un ragazzo a Roma, a Varsavia o a Praga sappia che cosa significava vivere dietro la Cortina di ferro e quanto coraggio ci volle per abbatterla.

Viva la libertà! Viva l’Europa dei popoli liberi!»

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia