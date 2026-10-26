Giornata nazionale del Trekking Urbano, sabato 31 ottobre un percorso tra porto e città

Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 31 ottobre Civitavecchia partecipa alla ventitreesima Giornata nazionale del Trekking Urbano, con un itinerario a piedi che parte dal Porto storico. Il tema nazionale di quest’anno, “San Francesco 1226-2026: sulle tracce dell’essenziale”, richiama l’ottavo centenario francescano.

Il percorso cittadino, intitolato “L’eredità di Francesco tra Porto e Città”, prende avvio dall’antico approdo e attraversa i luoghi che raccontano la vocazione della città all’accoglienza, all’incontro tra culture e all’umanità in transito. Un modo per leggere i temi francescani attraverso l’identità di porto di Civitavecchia.

L’appuntamento è sabato 31 ottobre alle 10.30 alla Fontana del Vanvitelli, al centro del Porto storico. Il percorso è lungo circa 2 chilometri, con una durata di circa due ore e difficoltà bassa.

“Il trekking urbano è un modo semplice per riscoprire la città camminando, e per raccontarla a chi arriva,” dice l’assessore al Turismo Piero Alessi. “Partire dal porto storico significa partire da ciò che Civitavecchia è da sempre: un luogo di passaggio, di incontro e di accoglienza. Un appuntamento come questo, a fine ottobre, aiuta a tenere viva la città anche fuori stagione.”

Per informazioni e dettagli sul percorso è possibile contattare la referente Claudia Tisselli (347 1179681). Comune di Civitavecchia.