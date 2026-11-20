Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne, attraverseremo insieme le vie del centro della nostra città per ribadire che, la sicurezza nelle strade, la fanno i corpi che le attraversano.

Siamo stanche di avere il cuore a mille all’entrata di ogni vicolo. Siamo stanche di aggiornare in continuazione la posizione ai nostri contatti durante il primo appuntamento. Siamo stanche di stringere forte le chiavi in mano prima di tornare a casa. Siamo stanche di tornare a casa e trovare il nostro carnefice ad aspettarci, fatti che, come dimostrano recenti casi di cronaca, avvengono anche all’interno della nostra comunità. Siamo stanche di dover difendere il diritto nostro, delle nostre amiche, figlie, madri, sorelle e colleghe di poter vivere libere in una società che vorrebbe ancora rinchiuderci zitte e buone dentro determinati ruoli di genere.

Vogliamo cambiare la narrazione che descrive la violenza di genere come “eccesso di amore” e i femminicidi come “delitti passionali”, come ancora li chiamano i giornali. Vogliamo gridare a gran voce, soprattutto a chi nega il fenomeno del femminicidio, che questi sono delitti di potere, come disse Elena Cecchettin dopo aver perso la sorella Giulia per mano di chi non ha saputo accettare un “no”.

Non tolleriamo più gli atteggiamenti vili di chi sminuisce le nostre denunce, riducendole ad esagerazioni e vittimismo, solo perché abbracciare le nostre lotte significherebbe mettersi in discussione e farsi parte attiva di un cambiamento.

Vogliamo ribadire che la violenza maschile contro le donne non è un’emergenza occasionale ma un problema strutturale. E a un problema strutturale servono risposte politiche, risorse, prevenzione e cambiamento sistemico.

Pretendiamo educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Pretendiamo spazi sicuri, centri antiviolenza e case rifugio, risorse e strumenti concreti per garantire protezione, giustizia e autonomia alle donne. Pretendiamo formazione, prevenzione e responsabilità collettiva. Pretendiamo che gli uomini smettano di essere spettatori e si facciano parte attiva nel contrasto alla cultura patriarcale.

La nostra è una lotta transfemminista, che non lascia indietro nessuna soggettività. Anche le persone trans e non binarie subiscono quotidianamente violenza, discriminazione e negazione della propria identità. Perché la libertà di autodeterminarsi, di essere e di vivere senza paura deve essere un diritto di tutt_.

È una lotta intersezionale perché non riguarda solo le persone o le culture a noi vicine, e il nostro pensiero non può non andare alle sorelle Palestinesi che da anni stanno pagando il prezzo più caro di un sistema prevaricante, violento e guerrafondaio.

Mercoledì 25/11/2026 vi aspettiamo alle ore 18:30 sopra la scalinata di fianco al McDonald’s per percorrere insieme e rumorosamente le strade della nostra città, affinché la paura diventi rabbia e la rabbia di tutte si trasformi in coscienza e autodeterminazione collettiva!

Non solo tra donne e ragazze, ma coinvolgendo anche gli uomini e i ragazzi solidali con noi. Perché la cultura patriarcale da combattere fa danni da entrambi i lati e la risposta non può che essere collettiva!

Saremo scomode, irriverenti, ribelli e nvelenate!!!

Il messaggio che vogliamo fare arrivare alle nostre concittadine e a tutta la nostra comunità è chiaro: non siete sole!

Nvelenate e Compas Civitavecchia