Giornata contro la violenza sulle donne domani a piazza Fratti, Mari: “Iniziativa importante”

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di domani vedrà tantissime iniziative di sensibilizzazione. Una delle più evidenti sarà quella voluta fortemente dalla presidente del consiglio comunale Emanuela Mari e finanziata da Enel. Verrà proiettata a piazza Fratti una immagine che mostrerà quale è il segnale nascosto di aiuto per la violenza domestica. Un segnale internazionale che farà scattare l’allarme e potrà salvare centinaia di donne, purtroppo protagoniste in queste settimane di tanti fatti di cronaca. “Ringrazio il sindaco Tedesco e la consigliera La Rosa per aver sposato questa iniziativa in cui credo fortemente. Va bene sensibilizzare ma anche dare un aiuto e mezzi concreti a chi è in difficoltà. Tutte le donne devono conoscere questo gesto semplice ma importante. Un pugno chiuso con il pollice al suo interno. Segno della protezione. La stessa che dobbiamo a queste donne” ha dichiarato la Mari.