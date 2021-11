Giorgia Meloni martedì a Civitavecchia: presenterà il suo libro alla Pucci

Presenterà il suo libro "Io sono Giorgia", in una intervista con il Direttore di Rainews24 Paolo Petrecca. L'ingresso è libero, fino alla completa capienza della sala. Sarà obbligatorio presentare il Green Pass

Martedì 30 novembre alle 17.45 l’on. Giorgia Meloni sarà all’aula consiliare del Comune di Civitavecchia “Renato Pucci” per presentare il suo libro “Io sono Giorgia”, in una intervista con il Direttore di Rainews24 Paolo Petrecca. L’ingresso è libero, fino alla completa capienza della sala. Sarà obbligatorio presentare il Green Pass. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Ventuno, in collaborazione con Fratelli d’Italia Civitavecchia.