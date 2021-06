Ginnastica, weekend dorato per Esposito ed Ugolini in Belgio

Weekend indimenticabile per Manila Esposito e la sua allenatrice Camilla Ugolini che nel “Flanders Team Challenge” che si è svolto a Gent in Belgio ha fatto il pieno di ori. Sabato la ginnasta dell’As Gin ha vinto la gara All Around, cioè che comprende tutti gli attrezzi, trascinando la squadra italiana a vincere la gara a squadre. Domenica la Esposito si è ripetuta nelle finali dei singoli esercizi riuscendo a imporsi nel volteggio e nel corpo libero e vincendo l’argento nelle parallele asimmetriche.

“Una enorme soddisfazione che ci ripaga di tutto il lavoro fatto – ha commentato la Ugolini -. Quella di Manila è stata una soddisfazione enorme, con una prestazione impeccabile presentando un repertorio di qualità”