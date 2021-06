Ginnastica, weekend azzurro per Esposito ed Ugolini

Si torna a colorare sempre più di azzurro la As Gin Civitavecchia. Dopo il recente ritorno alle gare di Marco Lodadio è arrivata l’ufficialità di un altro ritorno in nazionale fra gli elementi della società civitavecchiese. La ginnasta Manila Esposito e l’allenatrice Camilla Ugolini faranno parte della Nazionale Juniores di ginnastica artistica che parteciperà Flanders International Team Challenge 2021 domani e dopodomani a Gent in Belgio. Un evento internazionale in cui, oltre alle nazionali giovanili, parteciperanno le squadre senior di Belgio Francia, Romania, Spagna, Ungheria, Svezia, Polonia, Norvegia, Germania, Slovacchia ed Austria in preparazione dell’appuntamento olimpico di Tokyo. Un ritorno alle gare della Nazionale che mancava sia per Ugolini che per Esposito dai Giochi del Mediterraneo del 2019 che si erano svolti a Cagliari.