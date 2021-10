Ginnastica, un argento meraviglioso per Lodadio

Un risultato incredibile arrivato dopo un clamoroso ripescaggio. Marco Lodadio si prende la medaglia d’argento agli anelli al Mondiale in corso di svolgimento a Kitakyushu, in Giappone. Il ginnasta dell’As Gin e della Nazionale italiana ha messo in mostra il suo repertorio migliore dando vita ad un esercizio senza sbavature, chiudendo con il punteggio di 14.866. Un risultato incredibile, non per il valore del portacolori azzurro ma perchè Lodadio fino a poche ore dalla finale era fuori ed è stato poi ripescato per la rinuncia del cinese Zhang Boheng. Lodadio conferma l’argento ottenuto due anni fa a Stoccarda e soprattutto si prende una bellissima rivincita dopo le sfortunate Olimpiadi di Tokyo. Adesso si che si può dire forte e chiaro: Lodadio è tornato.