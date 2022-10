Ginnastica, straordinaria Esposito. Chiude terza i Campionati Assoluti

Una prova straordinaria. Grande risultato per Manila Esposito che ha chiuso al terzo posto la gara All Around ai Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica. La ginnasta dell’As Gin Civitavecchia è salita sul terzo gradino del podio dietro Martina Maggio e Alice D’Amato del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Un terzo posto arrivato sul filo di lana avendo superato di un. solo decimo di punto Giorgia Villa, anche delle Fiamme Oro. Ora per Esposito, che domani sarà impegnata con le finali di specialità, potrebbe arrivare la definitiva certezza di poter scendere in pedana nei Mondiali di Ginnastica Artistica in programma Liverpool a fine ottobre.