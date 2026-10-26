Una buona prestazione con il solo piccolo rimpianto di non aver conquistato una medaglia. Si chiude con il quinto posto finale alla trave l’esperienza al mondiale di Rotterdam per Manila Esposito. La capitana dell’Italia ha chiuso la gara con il punteggio di 14.066, finendo alle spalle della francese Colas, quarta, della brasiliana Saraiva che ha chiuso terza, della cinese Zhang, seconda, e della vincitrice, l’algerina Nemour. Per Esposito un esercizio privo di grandi errori ma anche di quell’acuto che sarebbe servito per salire sul podio. Rimane comunque un’altra grande soddisfazione per lei per aver partecipato ad una grande competizione sfiorando un’altra medaglia importante.