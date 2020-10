Ginnastica, per l’As Gin il peggior sorteggio possibile

Non poteva andare peggio il sorteggio effettuato oggi dalla Federazione Ginnastica per quanto riguarda la Final Six di serie A1, in programma il 22 novembre. L’As Gin ha infatti un girone di semifinale tostissimo, quello B, che comprende il Brixia Brescia, squadra che ha vinto tutte e 3 le tappe svolte in questa stagione, e l’Artistica Trieste. In totale sono due gironi da 3 squadre e

le vincitrici dei due raggruppamenti e la migliore seconda classificata accederanno alla finale che metterà in palio lo scudetto. Per la società locale, che ha concluso al terzo posto generale, arrivare al primo posto sembra davvero difficile ma l’obiettivo sarà appunto centrare il secondo posto col miglior punteggio possibile per guadagnarsi la finale.