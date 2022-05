Ginnastica, per l’As Gin è il momento della Final Six di A1

Domani pomeriggio le ragazze allenate da Ugolini e Massara scenderanno in pedana per la semifinale mentre domenica è in programma la finale

E’ arrivato il momento del weekend più importante della stagione per l’As Gin. Da domani a domenica la squadra femminile allenata da Camilla Ugolini e Marco Massara sarà di scena al PalaVesuvio di Napoli per la Final Six di serie A1. Il sabato, dalle ore 16.30, sarà dedicato alle semifinali con il girone B che vedrà Cotroneo e compagne affrontare Bollate e Giglio Montevarchi. Alla finale, in programma invece domenica dalle 15.30, accederanno le vincitrici dei due raggruppamenti e la migliore seconda. Obiettivo per le ragazze del team civitavecchiese sarà confermare il secondo posto dello scorso anno.