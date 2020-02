Ginnastica, partenza al rallentatore per l’As Gin in A1

Poteva andare sicuramente meglio per l’As Gin la prima tappa dei campionati di serie A1, andata in scena a Firenze, ma nulla è perduto. Partiamo dalla squadra femminile guidata da Camilla Ugolini e Marco Massara che ha ottenuto un sesto posto con il punteggio di 149.600, frutto anche di tanta sfortuna tra cui la febbre che ha colpito Manila Esposito la notte prima della gara. Le ragazze dell’As Gin hanno pagato caro alcuni errori soprattutto alla trave mentre hanno dato il meglio al volteggio risultando al secondo posto. Diverso il discorso per quanto riguarda la squadra maschile di Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella che hanno concluso al nono posto finale con il punteggio di 225.27. Una posizione che lascia un pò di delusione ma invita a guardare con positività alle prossime tappe, visto che a Firenze non ha gareggiato Marco Lodadio che invece ci sarà, con ogni probabilità, nei prossimi appuntamenti. I ragazzi dell’As Gin sono andati bene al corpo libero e agli anelli e male soprattutto alla sbarra.

