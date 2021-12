Ginnastica, niente serie A2 maschile per l’As Gin

La squadra maschile dell'As Gin non parteciperà al prossimo campionato di serie A2 per motivi economici

Una rinuncia che fa male. La squadra maschile dell’As Gin non parteciperà al prossimo campionato di serie A2. Una decisione figlia dei problemi economici, diventati più pesanti dopo la pandemia come successo a tante altre società sportive locali, e della mancanza di aiuti delle istituzioni e di sponsor per portare avanti anche l’altra formazione della società civitavecchiese che può vantare la femminile in serie A1, dove nell’ultimo campionato ha ottenuto il secondo posto.

“Una scelta molto dura – afferma il presidente Pierluigi Miranda – ma per motivi economici e non tecnici siamo stati costretti a prenderla. Il mio rammarico è che noi siamo una delle realtà più grandi d’Italia, facciamo tanti investimenti, abbiamo un olimpionico come Lodadio, due squadre formate da atleti maschili e femminili di alto livello ma sono anni che chiediamo un aiuto dalle istituzioni e qualche sponsor. I progetti erano tanti, le chiacchiere anche ma di concreto nulla. Non voglio fare polemica nè prendermela solo con l’amministrazione attuale ma questa è la realtà”.

E quindi i vari Marco Lodadio, Andrea Russo e tutti gli altri atleti maschili continueranno ad allenarsi all’As Gin sotto la guida di Gigi Rocchini e Tommaso Pampinella per poi essere prestati ad altre società durante i campionati a squadre.