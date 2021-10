Ginnastica, Lodadio in Giappone per rifarsi dopo le Olimpiadi

Occasione di riscatto dopo la delusione alle scorse Olimpiadi di Tokyo. Marco Lodadio è in Giappone, precisamente a Kitakyushu, dove da domani sarà impegnato ai Mondiali. Il ginnasta della Nazionale italiana e dell’As Gin salirà in pedana, nella sua specialità gli anelli, domani mattina. Ancora incerto l’orario che varierà tra le 11 e le 12. Per Lodadio l’obiettivo sarà rifarsi dopo la mancata qualificazione alla finale alle Olimpiadi, a cui è arrivare non al top della forma a causa del problema accusato alla spalla qualche mese prima dell’importante appuntamento. Adesso l’atleta allenato da Gigi Rocchini si è ripreso e domani proverà a rifarsi e rientrare tra gli 8 finalisti. Finale che si disputerà sabato mattina alle ore 11 e sarà in diretta su RaiSport.